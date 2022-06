Italia, Gnonto: «I giovani hanno le qualità per far ripartire la Nazionale» (Di domenica 19 giugno 2022) Il baby attaccante dell’Italia Gnonto ha parlato del momento di ripartenza che sta attraversando la Nazionale azzurra Willy Gnonto, baby attaccante dell’Italia e dello Zurigo, ai microfoni di Qui Stadio a Voi Studio ha parlato del momento di ripartenza che sta attraversando la Nazionale azzurra. RIPARTENZA AZZURRA – «Siamo tanti ragazzi giovani, abbiamo qualità, abbiamo voglia di fare e cerchiamo di metterci in mostra, è chiaro che la Nazionale è in un momento di ripartenza ma abbiamo le qualità per farla ripartire. Abbiamo anche giocatori di esperienza che ci possono aiutare». EMOZIONI – «Non mi sono ancora reso conto, sono state emozioni forti. Sono tranquillo, cerco di leggere meno i ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 giugno 2022) Il baby attaccante dell’ha parlato del momento di ripartenza che sta attraversando laazzurra Willy, baby attaccante dell’e dello Zurigo, ai microfoni di Qui Stadio a Voi Studio ha parlato del momento di ripartenza che sta attraversando laazzurra. RIPARTENZA AZZURRA – «Siamo tanti ragazzi, abbiamo, abbiamo voglia di fare e cerchiamo di metterci in mostra, è chiaro che laè in un momento di ripartenza ma abbiamo leper farla. Abbiamo anche giocatori di esperienza che ci possono aiutare». EMOZIONI – «Non mi sono ancora reso conto, sono state emozioni forti. Sono tranquillo, cerco di leggere meno i ...

