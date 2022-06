Italia, Bremer: il centrale granata fa sperare Mancini (Di domenica 19 giugno 2022) Il difensore del Torino, Gleison Bremer Silva Nascimento, si è confermato come uno dei migliori giocatori della scorsa stagione. Grinta, senso di posizione e fisicità gli hanno permesso di vincere il premio come miglior difensore della Serie A 2021/2022. Il centrale del Torino viene dunque da due ottime annate che hanno messo sull’attenti le big d’Italia e d’Europa. E ora, l’obbiettivo di Bremer, è quello di raggiungere vette più alte non solo con il suo club d’appartenenza, ma anche con la Nazionale. Bremer: “Se l’Italia mi chiamasse, accetterei volentieri” Al momento, il centrale del Torino non ha ancora collezionato alcuna presenza con il Brasile. Bremer sogna di essere convocato dalla Seleção, che, per lui, rappresenta un sogno. Tuttavia, ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 19 giugno 2022) Il difensore del Torino, GleisonSilva Nascimento, si è confermato come uno dei migliori giocatori della scorsa stagione. Grinta, senso di posizione e fisicità gli hanno permesso di vincere il premio come miglior difensore della Serie A 2021/2022. Ildel Torino viene dunque da due ottime annate che hanno messo sull’attenti le big d’e d’Europa. E ora, l’obbiettivo di, è quello di raggiungere vette più alte non solo con il suo club d’appartenenza, ma anche con la Nazionale.: “Se l’mi chiamasse, accetterei volentieri” Al momento, ildel Torino non ha ancora collezionato alcuna presenza con il Brasile.sogna di essere convocato dalla Seleção, che, per lui, rappresenta un sogno. Tuttavia, ...

