“Isola” | Nicolas rientra in gioco Ma per Edoardo non c’è più nulla da fare

Leggi su dilei

(Di domenica 19 giugno 2022) Mancano due sole puntate per poter finalmente decretare il vincitore di questa lunghissima edizione dell’dei Famosi, ma non per tutti ci sono belle notizie. Nelle ultime settimane, molti naufraghi hanno dovuto affrontare difficoltà inaudite. E in infermeria c’è stato parecchio “traffico”, con il recente arrivo diVaporidis edTavassi. Come stanno oggi i due concorrenti?Vaporidis torna inLe condizioni estreme nella natura selvaggia dell’Honduras mettono sempre a dura prova i naufraghi. Quest’anno più che mai, visto che l’edizione 2022 si è rivelata di così grande successo da essere stata prolungata di ben un mese. I concorrenti sono ormai allo stremo delle forze, soprattutto a causa della fame che non li ha mollati neanche per un istante. In ...