Isola dei Famosi | Marco Cucolo perde la valigia e Lory Del Santo commenta in maniera durissima

(Di domenica 19 giugno 2022) L’ex naufragoin seguito al suo ritorno in Italia ha smarrito le valigie.Delha rivelato di non avere alcuna intenzione di inviargli dei vestiti. L‘deiha portato un po’ di problemi nella coppia formata daDel. I due infatti, fidanzati da 9 anni circa, sembrerebbero essere ai ferri corti e proprio nelle scorse ore l’attrice si è espressa ancora una volta nei confronti del fidanzato utilizzando delle dure parole.infatti sembrerebbe aver perso le valigie motivo per il quale tornato in Italia dall’Honduras si è trovato senza nulla da indossare. Ma, come ha reagito la Dela tale inconveniente? Le accuse di ...

Pubblicità

TgLa7 : E' #CarmineCaputo di Insieme per Ventotene il nuovo sindaco dell'isola pontina: è stato eletto col 55% dei voti (27… - giorfanomario : RT @_GEIMS_: 'Non si può uscire fidanzati dall'isola dei famosi' Mariafake Laura dice questo dopo che ci ha provato con Alessandro e ora ci… - MediasetTgcom24 : 'Isola dei Famosi', lo scontro tra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger #EdoardoTavassi - jesusromero2_7 : RT @Sonia59804639: Isola dei Conigli Lampedusa ???? - Roberta09736515 : Isola dei Famosi, Lory Del Santo furiosa contro gli autori: “Hanno costretto Marco a lasciare” Che scatole questa s… -

...LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della terza giornataMondiali di nuoto artistico presso la Szechy Pool, la piscina da 50 metri all'interno dell'...Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger uno contro l'altro a L'Famosi 2022 . Non c'è pace per la naufraga che, dopo essersi ferita alla mano con un corallo , nelle ultime ore ha litigato con il fratello di Guendalina Tavassi. Cosa è successo tra i due ...Soleil Sorge si mette alla prova poco dopo il suo ingresso a L'Isola dei Famosi, ma il gesto hot non piace.. Isola dei Famosi, Soleil Sorge mostra tutto alla telecamera Dopo aver padroneggiato nella s ...È l'«isola» di don Sergio Sacchi, che li ha cresciuti uno a uno all'ombra della chiesa. È l'«isola dei famosi», così come si battezza la compagnia. Cresciuta in quella strada, tra via Volturno ...