Isola 16, Estefania Bernal e Marialaura De Vitis dubitano di Mercedesz Henger: ecco perché (Di domenica 19 giugno 2022) La discussione tra Mercedesz Henger e Edoardo Tavassi sta tenendo banco in Honduras. L’interesse tra i due sembra esser tramontato ancor prima di sbocciare, soprattutto da parte di Edoardo. Se, infatti, Mercedesz si è sempre detta single e pronta a conoscerlo anche al di fuori del reality, Tavassi è sempre stato vago e sospettoso. Quando poi, nei giorni scorsi, lei è tornata dall’infermeria dove le avevano messo quattro punti per un taglio profondo alla mano, Edoardo non ha battuto ciglio. La Henger è rimasta visibilmente sorpresa dal mancato interesse di lui al suo stato di salute, troppo impegnato a ridere e scherzare con Estefania Bernal. Questa sua delusione ha scatenato un violento litigio, in cui tutti i naufraghi ne erano spettatori. In una conversazione in assenza di ... Leggi su isaechia (Di domenica 19 giugno 2022) La discussione trae Edoardo Tavassi sta tenendo banco in Honduras. L’interesse tra i due sembra esser tramontato ancor prima di sbocciare, soprattutto da parte di Edoardo. Se, infatti,si è sempre detta single e pronta a conoscerlo anche al di fuori del reality, Tavassi è sempre stato vago e sospettoso. Quando poi, nei giorni scorsi, lei è tornata dall’infermeria dove le avevano messo quattro punti per un taglio profondo alla mano, Edoardo non ha battuto ciglio. Laè rimasta visibilmente sorpresa dal mancato interesse di lui al suo stato di salute, troppo impegnato a ridere e scherzare con. Questa sua delusione ha scatenato un violento litigio, in cui tutti i naufraghi ne erano spettatori. In una conversazione in assenza di ...

