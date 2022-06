Invito al viaggio - Concerto per Franco Battiato: Emma canta il Maestro (Di domenica 19 giugno 2022) In anteprima su Vanity Fair l'esibizione di Emma sulle note de L'animale di Franco Battiato contenuta nel film-evento Invito al viaggio - Concerto per Franco Battiato, al cinema il 20, il 21 e il 22 giugno Leggi su vanityfair (Di domenica 19 giugno 2022) In anteprima su Vanity Fair l'esibizione disulle note de L'animale dicontenuta nel film-eventoalper, al cinema il 20, il 21 e il 22 giugno

In sala 'Invito al viaggio, concerto per Battiato' Dall'Arena di Verona sold out, arriva sul grande schermo del Visionario da lunedì 20 giugno Invito al viaggio - Concerto per Battiato , l'omaggio che i più grandi artisti della musica italiana hanno reso a Franco Battiato, il cantautore catanese scomparso il 18 maggio dell'anno scorso.