Intesa Cagliari-Juve per Brunori, ma c'è una promessa fatta al Palermo: ecco l'offerta da pareggiare (Di domenica 19 giugno 2022) Il futuro di Matteo Brunori, attaccante italo-brasiliano che ha meravigliato tutti in Serie C e trascinato il Palermo verso la promozione, sarà... Leggi su calciomercato (Di domenica 19 giugno 2022) Il futuro di Matteo, attaccante italo-brasiliano che ha meravigliato tutti in Serie C e trascinato ilverso la promozione, sarà...

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Brunori, forte scatto del #Cagliari in serata. Nuovo incontro con la #Juve nei prossimi giorni per perfezionare l’intesa - sportli26181512 : Intesa Cagliari-Juve per Brunori, ma c'è una promessa fatta al Palermo: ecco l'offerta da pareggiare: Il futuro di… - Vincenzo140893 : RT @cmdotcom: Intesa #Cagliari-#Juve per #Brunori, ma c'è una promessa fatta al #Palermo: ecco l'offerta da pareggiare - cmdotcom : Intesa #Cagliari-#Juve per #Brunori, ma c'è una promessa fatta al #Palermo: ecco l'offerta da pareggiare - ZonaBianconeri : RT @86_longo: Intesa di massima fra #Cagliari e #Juventus per #Brunori a 4,5 milioni. Ora il club bianconero incontrerà anche il #Palermo -