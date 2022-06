Inter | sempre più vicino il ritorno di Lukaku | serve l’ok della proprietà

(Di domenica 19 giugno 2022) Si avvicinadi più ildi Romeluall’. Dopo l’apertura dei giorni scorsi del Chelsea al prestito dell’attaccante belga, nella giornata di domenica è arrivata la risposta del club londinese alla prima offerta dei nerazzurri – fissata a 5 milioni più bonus. Le condizioni poste dal Chelsea per il prestito disono sulla base di un prestito oneroso di 10 milioni più bonus legati ai risultati sportivi. Una richiesta ragionevole, superiore alla prima offerta, ma in linea con le possibilità attuali del club di Zhang. Un’ulteriore apertura, questa volta economica che conferma le sensazioni positive degli ultimi giorni per undel belga a Milano.ANSA / ...

Intervenuto ai microfoni di Espn , l'ex capitano e bandiera della Juventus, Alessandro Del Piero ha detto la sua sulpiù plausibile ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku . Il campione del Mondo 2006 ha spiegato: Poi, sul ritorno in Italia e sul possibile impatto :All'sonostato benissimo, come a casa. Tuttavia, in quel periodo io e la mia famiglia abbiamo pensato che, per noi, la scelta migliore fosse quella di lasciare l'Italia e accettare la ...MILANO - L'Inter e Romelu Lukaku sono più vicini. Dopo la prima offerta nerazzurra di mercoledì (5 milioni più 2 di bonus) e il mancato summit di venerdì per il viaggio negli States di Boehly, il ...Romelu Lukaku è sempre più vicino all’Inter, ormai è praticamente fatta. Il giocatore è in dirittura d’arrivo, tutto pronto per il ritorno in nerazzurro. Nelle ultime ore ci sono stati ulteriori conta ...