Inter, Sanchez e la foto che fa sognare i tifosi del River Plate (Di domenica 19 giugno 2022) Alexis Sanchez è uno dei principali nomi in uscita dalla rosa dell'Inter. Infatti, il cileno rappresenta un vero e proprio esubero, a causa dell'elevato peso del suo ingaggio sulle casse del club meneghino, in scadenza a giugno 2023. Una possibile soluzione potrebbe essere il ritorno al River Plate, doveva aveva giocato per una stagione, quella 2007/2008. Sanchez ha infatti condiviso una foto, sulle "stories" del proprio profilo Instagram, che vede ritratto il Monumental, lo stadio del club argentino, i cui tifosi sono letteralmente impazziti all'idea di poter accogliere nuovamente il "Nino maravilla". Rimane da capire se si tratta solo di una coincidenza dovuta alle vacanze del giocatore in Sudamerica o una vera possibilità di mercato. SportFace.

