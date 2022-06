Inter, Esposito: «Futuro? Vediamo cosa succede. Ho parlato con Lukaku» (Di domenica 19 giugno 2022) Sebastiano Esposito, attaccante dell’Inter, Intervistato tra Futuro e possibile ritorno di Lukaku in nerazzurro: le sue parole Sebastiano Esposito ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia. Le parole dell’attaccante dell’Inter. LE PAROLE – «Futuro? Vediamo, adesso mi godo un po’ di ferie. Lukaku? Spero possa tornare all’Inter. Ci siamo sentiti per messaggio fino a qualche ora fa ma non so cosa farà». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 giugno 2022) Sebastiano, attaccante dell’vistato trae possibile ritorno diin nerazzurro: le sue parole Sebastianoha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia. Le parole dell’attaccante dell’. LE PAROLE – «, adesso mi godo un po’ di ferie.? Spero possa tornare all’. Ci siamo sentiti per messaggio fino a qualche ora fa ma non sofarà». L'articolo proviene da Calcio News 24.

