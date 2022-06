Inter, c’è l’accordo con il Chelsea per Lukaku: ora tocca a… Dybala (Di domenica 19 giugno 2022) Raggiunto l’accordo tra Inter e Chelsea per Romelu Lukaku L’Inter e il Chelsea hanno raggiunto l’accordo per il ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku. A riferirlo è la versione on-line della Gazzetta dello Sport che specifica poi alcuni dettagli dell’affare che riporterà in Italia l’attaccante del Belgio. “Il dado è tratto. Anche prima del previsto. Un’accelerazione improvvisa riporterà Lukaku all’Inter già in queste ore, già stasera. L’incontro tra Inter e Chelsea, in programma domani, è in realtà già in corso. Tutto sembra definito. Zhang ha dato l’ok per i 10 milioni più bonus da versare nelle casse del club londinese per il prestito. Il Chelsea è pronto a ... Leggi su intermagazine (Di domenica 19 giugno 2022) Raggiuntotraper RomeluL’e ilhanno raggiuntoper il ritorno in nerazzurro di Romelu. A riferirlo è la versione on-line della Gazzetta dello Sport che specifica poi alcuni dettagli dell’affare che riporterà in Italia l’attaccante del Belgio. “Il dado è tratto. Anche prima del previsto. Un’accelerazione improvvisa riporteràall’già in queste ore, già stasera. L’incontro tra, in programma domani, è in realtà già in corso. Tutto sembra definito. Zhang ha dato l’ok per i 10 milioni più bonus da versare nelle casse del club londinese per il prestito. Ilè pronto a ...

Calciomercato Inter, Lukaku torna: sì di Zhang, manca Lukaku © LaPresseL'atteso secondo vertice tra Chelsea e Inter è quindi andato in scena quest'oggi e avrebbe portato ad un'ulteriore avvicinamento