Incidente in moto a Roma, morto broker Bochicchio: era accusato di truffe a vip (Di domenica 19 giugno 2022) (Adnkronos) – Il broker Massimo Bochicchio è morto oggi intorno alle 12 in un Incidente stradale su via Salaria, dopo aver perso il controllo della moto su cui si trovava, una Bmw che dopo essere finita fuori strada si è incendiata. Bochicchio era finito sotto processo a Roma dopo essere stato accusato di aver truffato anche alcuni vip e personaggi dello sport, come l’attaccante della Roma Stephan El Shaarawy e l’ex mister dell’Inter Antonio Conte. Bochicchio era stato arrestato nel novembre scorso ed era finito ai domiciliari, dove si trovava già per l’accusa di riciclaggio, accusato anche di abusiva attività finanziaria. Per lui il gip di Roma aveva disposto anche un sequestro ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 19 giugno 2022) (Adnkronos) – IlMassimooggi intorno alle 12 in unstradale su via Salaria, dopo aver perso il controllo dellasu cui si trovava, una Bmw che dopo essere finita fuori strada si è incendiata.era finito sotto processo adopo essere statodi aver truffato anche alcuni vip e personaggi dello sport, come l’attaccante dellaStephan El Shaarawy e l’ex mister dell’Inter Antonio Conte.era stato arrestato nel novembre scorso ed era finito ai domiciliari, dove si trovava già per l’accusa di riciclaggio,anche di abusiva attività finanziaria. Per lui il gip diaveva disposto anche un sequestro ...

