Incendio Malagrotta, l'ordinanza per Fiumicino: " Scuole dell'infanzia e nidi chiusi anche lunedì e martedì" (Di domenica 19 giugno 2022) Fiumicino. La prudenza non è mai troppa, soprattutto quando ci sono di mezzo i ragazzi e i giovanissimi. Considerati i livelli di diossina di recente rilevati sul territorio dopo quel drammatico Incendio del TMB di Malagrotta, il Sindaco di Fiumicino, Esterino Montino si appresta a firmare nelle prossime ore una nuova ordinanza per la chiusura delle Scuole. La nuova ordinanza per la chiusura di Scuole e asili Come lui stesso ha comunicato nell'ultima ora: "Su indicazione della Asl RM3, sto per firmare una nuova ordinanza che prevede la chiusura dei nidi, delle Scuole dell'infanzia e delle attività ludico ricreative pubbliche e private anche nei giorni di lunedì 20 e martedì 21".

