ROMA – Il Campidoglio continua a monitorare i valori della qualità dell'aria a seguito dell'Incendio dello scorso 15 giugno all'impianto di Malagrotta. "I dati forniti oggi dall'Arpa Lazio mostrano un decremento dei valori della stazione di Malagrotta rispetto alla giornata di ieri" ha dichiarato il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. "Continuiamo a monitorare costantemente la situazione delle aree interessate dall'Incendio e del resto della città". ha continuato il sindaco. "Grazie allo straordinario lavoro dei Vigili del Fuoco sono stati scongiurati gravi danni all'ambiente. Ora, attraverso la collaborazione tra tutte le istituzioni e i soggetti coinvolti, siamo al lavoro per permettere la riapertura dell'impianto Tm1 di Malagrotta

gualtierieurope : In questi giorni purtroppo #Roma, le sue strade, le sue cittadine e cittadini stanno pagando il prezzo dell’incendi… - vigilidelfuoco : #Roma, #vigilidelfuoco ancora al lavoro a 4 giorni dall’#incendio che ha interessato l’impianto di trattamento dei… - Mov5Stelle : Di fronte al disagio che stanno vivendo i romani, costretti a rintanarsi a casa con le finestre chiuse per l'aria i… - Lopinionista : Incendio Malagrotta, Gualtieri: 'Al lavoro per riapertura Tm1' - Sarailcaso : RT @il_Ghisa: Roma, Diaco: «L’incendio di Malagrotta ha portato alla luce lo scandaloso doppiopesismo dei media» -