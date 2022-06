Incendio Malagrotta, a Fiumicino materne e nidi chiusi fino a martedì (Di domenica 19 giugno 2022) (Adnkronos) – “Su indicazione della Asl RM3, in via prudenziale e considerati i livelli di diossina rilevati sul nostro territorio a seguito dell’Incendio del TMB di Malagrotta, sto per firmare una nuova ordinanza che prevede la chiusura dei nidi, delle scuole dell’infanzia e delle attività ludico ricreative pubbliche e private anche nei giorni di lunedì 20 e martedì 21”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “Il provvedimento riguarda, ovviamente, Parco Leonardo, Pleiadi, Vignole, Via Portuense nel tratto compreso tra il cimitero comunale e la fiera di Roma e via della Muratella fino all’intersezione con via della Trigolana – ricorda il sindaco -. Restano in vigore anche le altre misure e cioè il divieto di consumo di frutta e verdura prodotte nell’area indicata e il divieto di pascolo e ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 19 giugno 2022) (Adnkronos) – “Su indicazione della Asl RM3, in via prudenziale e considerati i livelli di diossina rilevati sul nostro territorio a seguito dell’del TMB di, sto per firmare una nuova ordinanza che prevede la chiusura dei, delle scuole dell’infanzia e delle attività ludico ricreative pubbliche e private anche nei giorni di lunedì 20 e21”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “Il provvedimento riguarda, ovviamente, Parco Leonardo, Pleiadi, Vignole, Via Portuense nel tratto compreso tra il cimitero comunale e la fiera di Roma e via della Muratellaall’intersezione con via della Trigolana – ricorda il sindaco -. Restano in vigore anche le altre misure e cioè il divieto di consumo di frutta e verdura prodotte nell’area indicata e il divieto di pascolo e ...

gualtierieurope : In questi giorni purtroppo #Roma, le sue strade, le sue cittadine e cittadini stanno pagando il prezzo dell’incendi… - vigilidelfuoco : #Roma, #vigilidelfuoco ancora al lavoro a 4 giorni dall’#incendio che ha interessato l’impianto di trattamento dei… - Mov5Stelle : Di fronte al disagio che stanno vivendo i romani, costretti a rintanarsi a casa con le finestre chiuse per l'aria i… - AMDdamanna : E non è colpa dell'incendio di Malagrotta, a Roma, ormai da anni, è la normalità. - SecondoPaulo : RT @ChiodiDonatella: 'A #Malagrotta il sistema anti #incendio non ha funzionato'. Ma va? -