Il video di Elettra Lamborghini che interrompe il concerto perché un ragazzo le urla “Tr*ia” (Di domenica 19 giugno 2022) Elettra Lamborghini la sera di sabato 19 giugno 2022 si è esibita in un locale di Riccione ed è stata protagonista di un episodio molto spiacevole. Mentre stava cantando uno dei suoi brani più ascoltati e amati, Pistolero, un ragazzo dal pubblico ha iniziato a rivolgerle insulti, urlandole in più di un’occasione “Sei una troia“, “Puttana“. L’artista, visibilmente a disagio, ha aspettato un po’ prima di reagire e, al termine dello show, ha spiegato in alcune storie Instagram l’accaduto. Vi raccomandiamo... I giovani attori di Heartstopper rispondono agli insulti omofobi di Twitter “Salgo sul palco e mi ritrovo in una situazione imbarazzante“, ha iniziato a raccontare la cantante. “Se ascoltate bene il povero coglione stava riprendendomi ... Leggi su diredonna (Di domenica 19 giugno 2022)la sera di sabato 19 giugno 2022 si è esibita in un locale di Riccione ed è stata protagonista di un episodio molto spiacevole. Mentre stava cantando uno dei suoi brani più ascoltati e amati, Pistolero, undal pubblico ha iniziato a rivolgerle insulti,ndole in più di un’occasione “Sei una troia“, “Puttana“. L’artista, visibilmente a disagio, ha aspettato un po’ prima di reagire e, al termine dello show, ha spiegato in alcune storie Instagram l’accaduto. Vi raccomandiamo... I giovani attori di Heartstopper rispondono agli insulti omofobi di Twitter “Salgo sul palco e mi ritrovo in una situazione imbarazzante“, ha iniziato a raccontare la cantante. “Se ascoltate bene il povero coglione stava riprendendomi ...

