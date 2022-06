"Il Signore mi ha permesso di farlo": Lele Adani, confessione clamorosa (su Paolo Maldini) (Di domenica 19 giugno 2022) Al centro dell'attenzione ecco ancora Daniele Adani, oggi apprezzatissimo commentatore tv in Rai dopo la rottura con Sky e, prima, calciatore di lunghissimo corso. Tre le magli indossate, quelle di Brescia, Fiorentina e Inter, oltre a quella della nazionale italiana. Adani è uno che va sempre dritto al punto, dice sempre quel che pensa suscitando spesso anche aspre polemiche. Ora è tornato a parlare al Bobo Tv Show, che si è tenuto al teatro di Civitanova Marche. Ad Adani fanno notare che "sei vissuto in un periodo di grandissimi difensori, adesso probabilmente saresti titolare inamovibile. E comunque sei riuscito a giocare in Nazionale. Hai un po' di rimpianto? Vedendo oggi, se fossi nato 20 anni dopo...". E lui: "No e ti spiego il perché. Io sono partito da un paese di 5000 persone, giocavamo col mio migliore amico che avevamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) Al centro dell'attenzione ecco ancora Daniele, oggi apprezzatissimo commentatore tv in Rai dopo la rottura con Sky e, prima, calciatore di lunghissimo corso. Tre le magli indossate, quelle di Brescia, Fiorentina e Inter, oltre a quella della nazionale italiana.è uno che va sempre dritto al punto, dice sempre quel che pensa suscitando spesso anche aspre polemiche. Ora è tornato a parlare al Bobo Tv Show, che si è tenuto al teatro di Civitanova Marche. Adfanno notare che "sei vissuto in un periodo di grandissimi difensori, adesso probabilmente saresti titolare inamovibile. E comunque sei riuscito a giocare in Nazionale. Hai un po' di rimpianto? Vedendo oggi, se fossi nato 20 anni dopo...". E lui: "No e ti spiego il perché. Io sono partito da un paese di 5000 persone, giocavamo col mio migliore amico che avevamo ...

