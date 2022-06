Il regista Paul Haggis è stato fermato in Italia con l’accusa di violenza sessuale (Di domenica 19 giugno 2022) Il regista canadese Paul Haggis, vincitore del Premio Oscar nel 2006 con il film Crash – Contatto fisico, è stato sottoposto a fermo a Ostuni, con l’accusa di violenza sessuale e lesioni personali aggravate. Secondo quanto dichiarato fino ad ora dalla Procura di Brindisi, il regista avrebbe costretto una giovane donna straniera a subire rapporti sessuali per due giorni. Vi raccomandiamo... Leo Gassman soccorre una turista vittima di stupro: "Denunciate, non siete soli" "Insieme possiamo fare la differenza": il cantautore 24enne dopo aver aiutato una trentenne americana vittima di violenze nella notte di sabato 7 m... Stando a quanto dichiara ... Leggi su news.robadadonne (Di domenica 19 giugno 2022) Ilcanadese, vincitore del Premio Oscar nel 2006 con il film Crash – Contatto fisico, èsottoposto a fermo a Ostuni, condie lesioni personali aggravate. Secondo quanto dichiarato fino ad ora dalla Procura di Brindisi, ilavrebbe costretto una giovane donna straniera a subire rapporti sessuali per due giorni. Vi raccomandiamo... Leo Gassman soccorre una turista vittima di stupro: "Denunciate, non siete soli" "Insieme possiamo fare la differenza": il cantautore 24enne dopo aver aiutato una trentenne americana vittima di violenze nella notte di sabato 7 m... Stando a quanto dichiara ...

