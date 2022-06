Il presidente della Ligue 1: «Nei nostri stadi ci sono dei criminali, dobbiamo sbatterli fuori» (Di domenica 19 giugno 2022) Il presidente della Lega calcio francese, Vincent Labrune, ha rilasciato alcune dichiarazioni a L’Equipe parlando dei sempre più frequenti scontri tra tifosi che si verificano in Ligue 1. “Abbiamo avuto una stagione catastrofica dentro e fuori dal campo. dobbiamo cambiare marcia in modo molto forte. Alla Lega ci assumeremo le nostre responsabilità, i club devono anche prendersi le loro ed essere consapevoli che devono aiutarci ed aiutare le autorità pubbliche. Mi sconvolge quando sento L’associazione nazionale dei tifosi dire che ci sono sostenitori buoni e cattivi, ultras buoni e cattivi. No, ci sono tifosi e ultras. Mi piace molto il fervore positivo degli ultras ma oggi ci sono criminali nei nostri recinti. ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 19 giugno 2022) IlLega calcio francese, Vincent Labrune, ha rilasciato alcune dichiarazioni a L’Equipe parlando dei sempre più frequenti scontri tra tifosi che si verificano in1. “Abbiamo avuto una stagione catastrofica dentro edal campo.cambiare marcia in modo molto forte. Alla Lega ci assumeremo le nostre responsabilità, i club devono anche prendersi le loro ed essere consapevoli che devono aiutarci ed aiutare le autorità pubbliche. Mi sconvolge quando sento L’associazione nazionale dei tifosi dire che cisostenitori buoni e cattivi, ultras buoni e cattivi. No, citifosi e ultras. Mi piace molto il fervore positivo degli ultras ma oggi cineirecinti. ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky visita la base della Guardia Nazionale a Odessa. Il presidente ispeziona la base, le armi e il p… - AlexBazzaro : Ringrazio il Presidente del Consiglio #Draghi per aver ritenuto opportuno fare un passaggio parlamentare prima dell… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi in visita a #Irpin, nel corso della missione in #Ucraina, ha ascoltato parole di dolore, ma an… - giuslillo : Violante,81aa,ex di un pò di tutto, privilegiatissimo, presidente della fondazione, udite,udite, Leonardo, colosso… - antoninonasone : RT @Gianni_1978: La favola della stabilizzazione dei tirocinanti storici della giustizia di si avvera. Grazie Presidente Nasone! @CseFilai… -