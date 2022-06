Il piano di Letta per far fuori la Meloni (Di domenica 19 giugno 2022) Dopo “il patto della crostata” di casa Letta (quello… buono), c’è ora l’altro Letta (quello… meno buono) che sta portando avanti in gran segreto “il patto della macedonia”. A base di Meloni, da fare a pezzi, e occupando militarmente il potere quanto più a lungo possibile prima di andare al voto, secondo la miglior tradizione della sinistra governativa. L’obiettivo de Il “patto della crostata”, copyright Francesco Cossiga, era un accordo informale sulle riforme costituzionali siglato da Massimo D’Alema, Franco Marini, Silvio Berlusconi e Gianfranco Fini durante una cena del giugno 1997 a casa di Gianni Letta e suggellato, appunto, con una superba crostata preparata dalla moglie Maddalena; ben diverso da quello assai meno nobile e di bassa cucina della macedonia di Enrico. Logorare Meloni (e Renzi) La ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 19 giugno 2022) Dopo “il patto della crostata” di casa(quello… buono), c’è ora l’altro(quello… meno buono) che sta portando avanti in gran segreto “il patto della macedonia”. A base di, da fare a pezzi, e occupando militarmente il potere quanto più a lungo possibile prima di andare al voto, secondo la miglior tradizione della sinistra governativa. L’obiettivo de Il “patto della crostata”, copyright Francesco Cossiga, era un accordo informale sulle riforme costituzionali siglato da Massimo D’Alema, Franco Marini, Silvio Berlusconi e Gianfranco Fini durante una cena del giugno 1997 a casa di Giannie suggellato, appunto, con una superba crostata preparata dalla moglie Maddalena; ben diverso da quello assai meno nobile e di bassa cucina della macedonia di Enrico. Logorare(e Renzi) La ...

