Il Milan studia il grande colpo: offerta a Marcelo, il brasiliano si è svincolato dal Real Madrid (Di domenica 19 giugno 2022) Il Milan è reduce dalla vittoria dello scudetto, il club rossonero è stato protagonista di una stagione di altissimo livello. La squadra di Stefano Pioli è riuscita a ribaltare ogni pronostico e chiudere la Serie A al primo posto. I meriti principali sono di Stefano Pioli, un allenatore in grado di tirare fuori il meglio da ogni singolo calciatore, in più anche dal punto di vista del gioco è migliorato tantissimo. La squadra è già molto competitiva, può contare su calciatori di altissimo livello come Maignan, Tomori, Theo Hernandez, Tonali e Leao. Iniziano a circolare le prime voci sul fronte calciomercato. E' fatta per l'arrivo di Origi, l'attaccante ormai ex Liverpool è in grado di garantire rotazioni e gol dalla panchina. E' in grado di conquistarsi il posto da titolo. Poi l'arrivo di un difensore, un centrocampista e un altro attaccante. Dalla Spagna arriva una ... Leggi su calcioweb.eu

