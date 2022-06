Il Milan lavora al rinnovo di Bennacer, dall'Inghilterra: United sulle sue tracce. Le ultime tra clausola e nuovo incontro (Di domenica 19 giugno 2022) Sono ormai diversi mesi che il Milan sta cercando di chiudere l'accordo per il rinnovo di Ismael Bennacer, centrocampista algerino risultato... Leggi su calciomercato (Di domenica 19 giugno 2022) Sono ormai diversi mesi che ilsta cercando di chiudere l'accordo per ildi Ismael, centrocampista algerino risultato...

Pubblicità

cmdotcom : Il #Milan lavora al rinnovo di #Bennacer, dall'Inghilterra: #United sulle sue tracce. Le ultime tra clausola e nuov… - ArenaSportiva1 : ?? Non solo #Jovic, la #Fiorentina lavora anche per una terza punta e, come riporta il QS-La Nazione, l'indiziato pr… - MilanSpazio : Ibrahimovic lavora per il Milan: prima ipotesi per il rientro - CorSport : #Ibrahimovic lavora sodo in piscina: 'Step by step' per tornare al 100% ?? - sportli26181512 : Milan, #Ibrahimovic lavora sodo in piscina: 'Step by step' per tornare al 100%: Il totem rossonero cammina sotto sf… -