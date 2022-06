Il Marsiglia offre 15 milioni per Muriel | si tratta con l’Atalanta e i tifosi dicono la loro

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 19 giugno 2022) Ilsta spingendo per l’acquisto di Luis. Alè arrivata l’offerta pari a 15di euro, e lativa potrebbe prendere una piega molto chiara in uscita: analizzando anche le intenzioni del calciatore che, in caso di trasferimento, rimarrebbe in un contesto europeo. In attesa di eventuali svolgimenti, ecco cosa ne pensano L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Atalanta Gomez non cede alle lusinghe dell’Al-Nasr Tanto costante quanto veloce (anche ad Euro 2020): Remo Freuler quarto per km percorsi L’ex Acquafresca: “Atalanta, non porti limiti: puoi lottare per vincere lo scudetto” Maglia Atalanta 2021-2022, presentazione fissata il 20 luglio Ecco il dopo-Romero: Demiral è un ...