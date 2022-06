Il marito di Monica Vitti: “20 anni con lei senza uscire di casa, sono ancora innamorato come un pazzo” (Di domenica 19 giugno 2022) E’ da febbraio che Monica Vitti non c’è più e per suo marito è un dolore continuo, ogni istante sente la sua mancanza. Roberto Russo ha trascorso con lei 20 anni chiuso in casa, non l’ha mai lasciata sola, mai da quando hanno scoperto la malattia. Monica Vitti aveva la demenza a corpi di Lewy ma se ne parla solo oggi perché prima il marito ha fatto di tutto per assicurarle la privacy che ha sempre voluto. Tutti sapevano che era malata, molti sembravano sapere tutto ma la realtà è che Roberto Russo si è occupato di sua moglie ogni giorno della sua vita fino a 91 anni, fino a quando si è spenta. Dicevano che era ricoverata in una clinica e solo una volta lui ha commentato zittendo tutti, perché Monica ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 19 giugno 2022) E’ da febbraio chenon c’è più e per suoè un dolore continuo, ogni istante sente la sua mancanza. Roberto Russo ha trascorso con lei 20chiuso in, non l’ha mai lasciata sola, mai da quando hanno scoperto la malattia.aveva la demenza a corpi di Lewy ma se ne parla solo oggi perché prima ilha fatto di tutto per assicurarle la privacy che ha sempre voluto. Tutti sapevano che era malata, molti sembravano sapere tutto ma la realtà è che Roberto Russo si è occupato di sua moglie ogni giorno della sua vita fino a 91, fino a quando si è spenta. Dicevano che era ricoverata in una clinica e solo una volta lui ha commentato zittendo tutti, perché...

Pubblicità

Corriere : Il marito di Monica Vitti: «In vent'anni di malattia non l'ho lasciata mai sola un istante» - fraversion : “E lo rifarei, rifarei ogni giorno di questi venti anni che non separo dagli altri trenta. Sono stati tutti meravig… - beverlytozier3 : dev'essere terribile, adesso, dopo 50 anni, senza di lei 'se stavi anche solo cinque minuti con Monica eri fregato… - chiaramanna : RT @BaldoliniS: L’intervista di Veltroni a Roberto Russo, il marito di Monica Vitti, è il pezzo del giorno ma forse anche di più - Pira6819 : RT @eleonorafaina: Oggi c’è un’intervista meravigliosa di @VeltroniWalter sul @Corriere a Roberto Russo, marito di Monica Vitti. Anzi non è… -