Il marito di Donatella l' ha uccisa perché era divorato dalla gelosia

(Di domenica 19 giugno 2022) AGI - È morto Matteo Verdesca, il trentottenne di Veglie (Lecce) che la scorsa notte ha ucciso a coltellate la moglieMiccoli, anche lei 38enne. Il corpo dell'uomo, carbonizzato, era all'interno dell'autovettura, una Renault Clio di colore bianco, a bordo della quale l'uomo si era allontanato subito dopo il delitto. Ad armare la mano di Miccoli, stando a quanto ricostruito dai carabinieri, sarebeb stata lamorbosa nei confronti di. I militari, che avevano da subito avviato le ricerche, hanno individuato l'utilitaria completamente distrutta dalle fiamme in una campagna alla periferia di Novoli, il paese in cui la coppia viveva con i figli: due maschi e una femmina. La donna è stata colpita a morte con un coltello poco prima delle 2 della scorsa notte mentre era a letto. I due erano rientrati a tarda sera e ...

Pubblicità

Radio1Rai : ??#Femminicidio Donatella Miccoli, 38 anni, è stata uccisa a coltellate dal marito, che poi si è allontanato da casa… - elimir73 : RT @Radio1Rai: ??#Femminicidio Donatella Miccoli, 38 anni, è stata uccisa a coltellate dal marito, che poi si è allontanato da casa ed è ric… - fanpage : Ch è Donatella Miccoli, la 38enne uccisa a coltellate dal marito Matteo Verdesca, che è stato trovato morto dopo es… - Direttanews0 : ?? Una #donna di 38 anni, Donatella #Miccoli, è stata #uccisa con una coltellata da suo #marito Matteo #Verdesca, ch… - NewsTV_0 : ?? Una #donna di 38 anni, Donatella #Miccoli, è stata #uccisa con una coltellata da suo #marito Matteo #Verdesca, ch… -

LECCE. Prima il litigio, poi le coltellate. Mortali.Miccoli, 38 anni, pugliese, è stata uccisa dalnella notte, sul letto coniugale. I loro figli di 2 e 7 anni erano in casa, a Novoli, in provincia di Lecce: dormivano ignari. Subito ...... 38 anni, originaria di Mesagne ma residente a Novoli, uccisa a coltellate dalMatteo Verdesca che poi si è tolto la vita dandosi fuoco, aveva rinnovato il suo amore per il, ...Una giovane donna uccisa, un paese sotto choc. Donatella Miccoli, 38 anni, è stata ammazzata a coltellate questa notte nella sua casa di Novoli, nel Salento. Madre di due bambine, è stata uccisa nella ...L'ultima storia su Instagram risale alle 20 di sabato sera, poche ore prima che Donatella Miccoli, 38 anni, venisse uccisa a coltellate dal marito Matteo Verdesca a Novoli, in provincia di Lecce.