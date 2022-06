Il M5s espelle Di Maio. Il ministro: "Sono immaturi" (Di domenica 19 giugno 2022) Il M5s è arrivato al punto di non ritorno. Nel pomeriggio andrà in scena il duello finale tra Conte e Di Maio. L'ex premier ha deciso di convocare d'urgenza il consiglio nazionale, dopo la bagarre sulla bozza della risoluzione che una parte del Movimento vorrebbe presentare il 21 giugno in Senato contro un nuovo invio di armi all'Ucraina. Nel primo pomeriggio - si legge su Repubblica - si terrà la riunione del consiglio nazionale del Movimento 5 Stelle, per discutere e decidere cosa fare il 21 giugno al Senato in occasione dell'intervento di Mario Draghi sull'Ucraina. Una risoluzione che di fatto chiederebbe lo stop all'invio delle armi a Kiev, ma che il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha bollato come "pericolosa per la sicurezza nazionale". Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 19 giugno 2022) Il M5s è arrivato al punto di non ritorno. Nel pomeriggio andrà in scena il duello finale tra Conte e Di. L'ex premier ha deciso di convocare d'urgenza il consiglio nazionale, dopo la bagarre sulla bozza della risoluzione che una parte del Movimento vorrebbe presentare il 21 giugno in Senato contro un nuovo invio di armi all'Ucraina. Nel primo pomeriggio - si legge su Repubblica - si terrà la riunione del consiglio nazionale del Movimento 5 Stelle, per discutere e decidere cosa fare il 21 giugno al Senato in occasione dell'intervento di Mario Draghi sull'Ucraina. Una risoluzione che di fatto chiederebbe lo stop all'invio delle armi a Kiev, ma che ildegli Esteri Luigi Diha bollato come "pericolosa per la sicurezza nazionale". Segui su affaritaliani.it

