Il giorno della resa dei conti nel M5s

AGI - Il M5s si prepara alla resa dei conti in una riunione del Consiglio nazionale convocata per domenica. A scompaginare il Movimento è una bozza di risoluzione cui stanno lavorando una parte dei senatori pentastellati e che in vista del voto che si terrà in Aula a palazzo Madama martedì prossimo impegna il governo "a non procedere a ulteriori invii di armamenti" in Ucraina. Un testo che rischia di far deflagrare la maggioranza (e i 5 stelle). Il nodo dell'invio di armi resta un tema bollente, che mette in allarme le altre forze di governo, con il rischio che al Senato, dove gli equilibri numerici sono più fragili, si possa andare alla conta. Proprio per evitare questo scenario, il sottosegretario agli Affari europei Enzo Amendola ha riunito la maggioranza con l'obiettivo di arrivare a una risoluzione condivisa. L'esistenza di un documento ...

