“Il gioco di Silvia”, il documentario che racconta la vita di una escort bolognese senza falsi moralismi o inibizioni culturali: il trailer (Di domenica 19 giugno 2022) Cento mezz’ora, duecento un’ora, cinquanta extra per il lato B. Il gioco di Silvia, ovvero uno stralcio material sentimentale della vita di una escort bolognese taglia forte. Il documentario di Valerio Lo Muzio ed Emiliano Trovati è cucito addosso a Jessica, alias Silvia, affermata ragazza del sesso a pagamento nella zona ovest di Bologna. Le giornate felpate davanti alla tv con il fidanzato (che poi scompare) e a un piatto di tortellini con una collega, tra volpini da monta e business emiliano romagnolo (c’è la trasferta in Riviera), per registrare una consapevole, precisa, dettagliata e piacevole scelta di vita lavorativa. Gocciolano recensioni web sulle prestazioni sessuali di Silvia, lo smartphone squilla in continuazione per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) Cento mezz’ora, duecento un’ora, cinquanta extra per il lato B. Ildi, ovvero uno stralcio material sentimentale delladi unataglia forte. Ildi Valerio Lo Muzio ed Emiliano Trovati è cucito addosso a Jessica, alias, affermata ragazza del sesso a pagamento nella zona ovest di Bologna. Le giornate felpate davanti alla tv con il fidanzato (che poi scompare) e a un piatto di tortellini con una collega, tra volpini da monta e business emiliano romagnolo (c’è la trasferta in Riviera), per registrare una consapevole, precisa, dettagliata e piacevole scelta dilavorativa. Gocciolano recensioni web sulle prestazioni sessuali di, lo smartphone squilla in continuazione per ...

