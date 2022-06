Il filo-atlantismo paga: ecco come leggere il verdetto delle ultime elezioni (Di domenica 19 giugno 2022) Quali messaggi contengono i risultati delle elezioni amministrative di domenica scorsa? Parecchi e importanti, su cui la classe politica tutta farebbe bene a riflettere a fondo, specie in previsione delle elezioni politiche nazionali della prossima primavera. Il primo è quello ormai abituale dell'aumento dell'astensionismo, indice della crescente disaffezione e sfiducia verso la politica, questa volta molto forte anche tra i giovani. A questo si aggiunge il vergognoso atteggiamento degli oltre 100 presidenti di seggio di Palermo, che non si sono neppure presentati per far iniziare le operazioni di voto. Nella loro funzione sono equiparati a pubblici ufficiali, e vanno dunque adeguatamente sanzionati e puniti. Se ciò non accadesse sarebbe un altro drammatico segno del declino delle nostre istituzioni. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) Quali messaggi contengono i risultatiamministrative di domenica scorsa? Parecchi e importanti, su cui la classe politica tutta farebbe bene a riflettere a fondo, specie in previsionepolitiche nazionali della prossima primavera. Il primo è quello ormai abituale dell'aumento dell'astensionismo, indice della crescente disaffezione e sfiducia verso la politica, questa volta molto forte anche tra i giovani. A questo si aggiunge il vergognoso atteggiamento degli oltre 100 presidenti di seggio di Palermo, che non si sono neppure presentati per far iniziare le operazioni di voto. Nella loro funzione sono equiparati a pubblici ufficiali, e vanno dunque adeguatamente sanzionati e puniti. Se ciò non accadesse sarebbe un altro drammatico segno del declinonostre istituzioni. ...

