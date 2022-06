Il disallineamento delle sue terga | Travaglio insulta Di Maio | siamo al caos totale

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 giugno 2022)nel M5s, con Luigi Diche potrebbe anche essere espulso. Per certo, Giuseppe Conte ne chiede un sostanziale processo. Tanto che per oggi, domenica 19 maggio, è stato convocato un Consiglio nazionale grillino. Al centro dell'incontro, proprio Di, che col suo durissimo attacco a Conte per la vicenda della fornituraarmi in Ucraina ha aperto una crepa profondissima. Ed in questo contesto, ovviamente non poteva mancare la presa di posizione di Marco, direttore del Fatto Quotidiano e, soprattutto, il grande manovratore di Giuseppe Conte, l'ideologo del presunto avvocato del popolo il quale, ovviamente, ora usa il suo metodo contro Di. Il metodo del "manganello": picchiare durissimo contro l'avversario di turno, anche ...