Il difensore del Bayer Leverkusen costerà al Tottenham 34 milioni di sterline per il trasferimento estivo (Di domenica 19 giugno 2022) 2022-06-19 14:50:15 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Antonio Conte e il Tottenham sono stati avvertiti che li riporterà indietro di 34 milioni di sterline se volessero eliminare Piero Hincapie dal Bayer Leverkusen quest’estate. Gli Spurs sono alla ricerca di un nuovo difensore sinistro quest’estate, con Ben Davies solido ma non spettacolare da quando Conte è entrato a far parte del club. Tuttavia, sembra improbabile un accordo per Alessandro Bastoni, con l’italiano desideroso di rimanere all’Inter quest’estate. Nel frattempo, anche il compagno obiettivo Josko Gvardiol sembra improbabile che lasci l’RB Lipsia in questa finestra di mercato, mentre l’interesse del Manchester United per Pau Torres potrebbe complicare ... Leggi su justcalcio (Di domenica 19 giugno 2022) 2022-06-19 14:50:15 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Antonio Conte e ilsono stati avvertiti che li riporterà indietro di 34dise volessero eliminare Piero Hincapie dalquest’estate. Gli Spurs sono alla ricerca di un nuovosinistro quest’estate, con Ben Davies solido ma non spettacolare da quando Conte è entrato a far parte del club. Tuttavia, sembra improbabile un accordo per Alessandro Bastoni, con l’italiano desideroso di rimanere all’Inter quest’estate. Nel frattempo, anche il compagno obiettivo Josko Gvardiol sembra improbabile che lasci l’RB Lipsia in questa finestra di mercato, mentre l’interesse del Manchester United per Pau Torres potrebbe complicare ...

Pubblicità

SempreMilanit : ?? Le parole del difensore del #Sassuolo #SempreMilan #Milan - sportli26181512 : Torino, Cairo alza le richieste per Bremer: Inter avvertita: L'interesse del Tottenham per Gleison Bremer sta facen… - PistaSandro : RT @de_pinot: Gaetano Scirea. Un giocatore completo. Difensore in difesa, fluidificava sovrapponendosi ai terzini, impostava come un centro… - morenoAlmare : RT @de_pinot: Gaetano Scirea. Un giocatore completo. Difensore in difesa, fluidificava sovrapponendosi ai terzini, impostava come un centro… - SCifolelli : RT @de_pinot: Gaetano Scirea. Un giocatore completo. Difensore in difesa, fluidificava sovrapponendosi ai terzini, impostava come un centro… -