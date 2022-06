Il CEO di Man United Richard Arnold parla contro la politica di trasferimento del club (Di domenica 19 giugno 2022) 2022-06-18 23:30:45 Il web non parla d’altro: Di Andrea Thompson Pubblicato: 18 giugno 2022 22:30Ultimo aggiornamento: 18 giugno 2022 23:25 Il Manchester United è stato criticato per la politica di trasferimento del club negli ultimi anni dall’interno del proprio campo, poiché il CEO dei Red Devils Richard Arnold si è lamentato della direzione finanziaria sostenuta dal club. In citazioni fornite da The Mirror, Arnold è stato filmato mentre esprimeva le sue opinioni aperte e oneste sulla politica e sulla direzione del club dopo aver incontrato un gruppo di tifosi in un pub. Richard Arnold discute i piani di trasferimento di Man Utd e la ... Leggi su justcalcio (Di domenica 19 giugno 2022) 2022-06-18 23:30:45 Il web nond’altro: Di Andrea Thompson Pubblicato: 18 giugno 2022 22:30Ultimo aggiornamento: 18 giugno 2022 23:25 Il Manchesterè stato criticato per ladidelnegli ultimi anni dall’interno del proprio campo, poiché il CEO dei Red Devilssi è lamentato della direzione finanziaria sostenuta dal. In citazioni fornite da The Mirror,è stato filmato mentre esprimeva le sue opinioni aperte e oneste sullae sulla direzione deldopo aver incontrato un gruppo di tifosi in un pub.discute i piani didi Man Utd e la ...

