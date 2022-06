Il caso Lucca | Calenda tradito dal suo candidato “Incapace | la scelta peggiore”

Pubblicità

tempoweb : Il caso #Lucca: Carlo #Calenda tradito dal suo candidato. Alberto #Veronesi si schiera col centrodestra #azione… - recordisco : A voi del @pdnetwork, che parlate del caso #Lucca e dell'accordo del centrodestra con #Casapound, vorrei sbloccare… - Alessan04483079 : @FranceBone81 @maestroveronesi @CarloCalenda Purtroppo meglio Barsanti “arginato” da Pardini sindaco che Raspini a… - jasintimee : ad un suo bel gol, anche in questo caso notiamo dalla sua heatmap come abbia agito precedentemente in zona centrale… - robwarnakula : @BenedettaFrucci Nel caso di Emiliano c'era stato solo un sostegno informale del sindaco (comunque ingiustificabile… -

Il Tempo

Mentre aabbiamo sottoscritto l'apparentamento per una coalizione ampia al ballottaggio". Resta ildi Verona. "Secondo me Sboarina fa un errore a non sottoscrivere l'apparentamento. Non è ...In questoè stata un'esperienza straordinaria, spero che si ripeta in altri settori non solo ...del futuro di Brunori esprimendo la propria preoccupazione sul fatto che possa ripetersi un- ... Il caso Lucca: Carlo Calenda tradito dal suo candidato. Alberto Veronesi si schiera col centrodestra Un luogo rinato grazie all’impegno dell’amministrazione comunale ed ai finanziamenti di Fondazione Cassa di Risparmio e Regione Toscana ...L’apparentamento di Pardini con la destra tiene banco. E Lucca Futura, la lista civica di Raspini, attacca: "L’odore delle poltrone fa gola e dopo mesi e mesi di trattative, litigi, porte sbattute per ...