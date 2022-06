I Tempi della Pittura. Cronografia di alcune opere di Renato Guttuso dipinte a Velate (Di domenica 19 giugno 2022) Dallo scorso 16 giugno nei Musei Civici del Castello di Masnago si è aperta la mostra : l’archivio di Nino Marcobi. Si tratta della retrospettiva con cui il Comune di Varese mira a far conoscere ulteriori aspetti del maestro siciliano come uomo e pittore. Per la prima volta, infatti, vengono sVelate le fasi di idealizzazione e realizzazione di alcune sue importanti opere. Questo è stato possibile grazie all’archivio di Nino Marcobi, amico e uomo di fiducia del Maestro nel suo studio di Velate. Solo di recente, infatti, gli eredi hanno donato al Comune di Varese il prezioso Archivio Marcobi. Per gli amanti del noto pittore si tratta di un bene inestimabile, dal momento che consta di un inedito corpus di testi manoscritti giorno per giorno da Marcobi mentre assisteva al lavoro ... Leggi su velvetmag (Di domenica 19 giugno 2022) Dallo scorso 16 giugno nei Musei Civici del Castello di Masnago si è aperta la mostra : l’archivio di Nino Marcobi. Si trattaretrospettiva con cui il Comune di Varese mira a far conoscere ulteriori aspetti del maestro siciliano come uomo e pittore. Per la prima volta, infatti, vengono sle fasi di idealizzazione e realizzazione disue importanti. Questo è stato possibile grazie all’archivio di Nino Marcobi, amico e uomo di fiducia del Maestro nel suo studio di. Solo di recente, infatti, gli eredi hanno donato al Comune di Varese il prezioso Archivio Marcobi. Per gli amanti del noto pittore si tratta di un bene inestimabile, dal momento che consta di un inedito corpus di testi manoscritti giorno per giorno da Marcobi mentre assisteva al lavoro ...

