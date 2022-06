Hotel e ristoranti, è allarme rincari: Torino e Verona più care (Di domenica 19 giugno 2022) (Adnkronos) – allarme rincari in Hotel, ristoranti e non solo. Per le prossime vacanze estive si profila una stangata dei prezzi nella ricettività in generale, compresi B&B e villaggi. A segnalarlo è l’Unione nazionale consumatori che ha condotto uno studio per l’Adnkronos stilando la classifica completa delle città con i maggiori rincari elaborando gli ultimi dati Istat relativi al mese di maggio. Nonostante non sia un mese di ferie e non ci fossero ponti, infatti, i prezzi dei servizi di alloggio, ossia alberghi, motel, pensioni, bed and breakfast, agriturismi, villaggi vacanze, campeggi e ostelli della gioventù, sono già saliti in media nazionale del 12,5% su maggio 2021: +14,7% alberghi e motel, +10,7% pensioni, +0,4% villaggi vacanze, campeggi e ostelli. Ma le differenze sul territorio sono ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 19 giugno 2022) (Adnkronos) –ine non solo. Per le prossime vacanze estive si profila una stangata dei prezzi nella ricettività in generale, compresi B&B e villaggi. A segnalarlo è l’Unione nazionale consumatori che ha condotto uno studio per l’Adnkronos stilando la classifica completa delle città con i maggiorielaborando gli ultimi dati Istat relativi al mese di maggio. Nonostante non sia un mese di ferie e non ci fossero ponti, infatti, i prezzi dei servizi di alloggio, ossia alberghi, motel, pensioni, bed and breakfast, agriturismi, villaggi vacanze, campeggi e ostelli della gioventù, sono già saliti in media nazionale del 12,5% su maggio 2021: +14,7% alberghi e motel, +10,7% pensioni, +0,4% villaggi vacanze, campeggi e ostelli. Ma le differenze sul territorio sono ...

