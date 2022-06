Higuain: 'A 19 anni ero nel Real di Beckham e Ronaldo, oggi ho ancora voglia di giocare' (Di domenica 19 giugno 2022) L'ex attaccante di Juventus e Napoli Gonzalo Higuain, oggi all'Inter Miami, si guarda indietro e ripercorre la sua carriera nel corso... Leggi su calciomercato (Di domenica 19 giugno 2022) L'ex attaccante di Juventus e Napoli Gonzaloall'Inter Miami, si guarda indietro e ripercorre la sua carriera nel corso...

Pubblicità

sportli26181512 : Higuain: 'A 19 anni ero nel Real di Beckham e Ronaldo, oggi ho ancora voglia di giocare': L'ex attaccante di Juvent… - paraculopignolo : @smgii1908 Mi ricorda le discussioni di 3 anni fa sul far giocare insieme Ronaldo Dybala Higuain - ErnestoZevola : @viasyba No...prende un terno secco sulla ruota di Napoli per essere riuscito ad affibiarvi un altro pacco di 32 an… - ROI05841958 : @Laudantes @orlygalli @peteW4P Ne ho viste moltissime di Cavani e Higuaín dal vivo. Però, sono sincero, il Pipita d… - Diegosper : @StefanoVerre1 @Delirio897J non penso, higuain spostava molto. La prima stagione da noi è stato mostruoso. Poi con… -