“Hanno detto sì”. I due vip italiani si sono sposati: un matrimonio da favola. Le foto delle nozze (Di domenica 19 giugno 2022) Alla fine è successo davvero: Ciro Priello e Maura Iandoli si sono sposati. Il tutto è successo sabato 18 giugno, nella splendida cornice di Colle Rajano. Qui il grande attore comico dei The Jackal e la nota influencer, sono diventati marito e moglie. A farlo sapere a tutto i fan è stato lo stesso Ciro, che sui social ha postato una foto in cui è immortalato con la neo moglie su Instagram, mostrando la fede al dito. Naturalmente, presenti all’evento, oltre ai familiari, ci sono stati gli amici di sempre della coppia ed i colleghi sciacalli. Lo sposo si è presentato con un abito scuro e la cravatta, mentre la blogger ha scelto un vestito nuziale con un lungo strascico. Ciro Priello e Maura Iandoli si sono sposati, ma c’è da dire che i due stanno insieme da parecchi ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 19 giugno 2022) Alla fine è successo davvero: Ciro Priello e Maura Iandoli si. Il tutto è successo sabato 18 giugno, nella splendida cornice di Colle Rajano. Qui il grande attore comico dei The Jackal e la nota influencer,diventati marito e moglie. A farlo sapere a tutto i fan è stato lo stesso Ciro, che sui social ha postato unain cui è immortalato con la neo moglie su Instagram, mostrando la fede al dito. Naturalmente, presenti all’evento, oltre ai familiari, cistati gli amici di sempre della coppia ed i colleghi sciacalli. Lo sposo si è presentato con un abito scuro e la cravatta, mentre la blogger ha scelto un vestito nuziale con un lungo strascico. Ciro Priello e Maura Iandoli si, ma c’è da dire che i due stanno insieme da parecchi ...

Pubblicità

ilpost : I servizi segreti dei Paesi Bassi (AIVD) hanno detto di aver scoperto una spia militare russa mentre tentava di inf… - christianrocca : Ora si sa che cosa hanno detto i tre leader europei a Zelensky: esattamente il contrario di quanto falsamente ha sc… - GiovaQuez : Di Cesare: 'Questa narrazione per la quale tutto nasce dalla testa di Putin e dalla sua ambizione non regge più. Ci… - ______Juliet___ : Oggi era un giorno che volevo non arrivasse perché sarebbe stata l’ultima esibizione insieme e non si quando passer… - Erise78 : @VeraPrimavera7 @jebsonoijeru Ma infatti ho scritto la stessa cosa. E sinceramente non ci trovo nulla di strano se… -