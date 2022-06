Haggis fermato per violenza sessuale, il regista canadese accusato a Ostuni (Di domenica 19 giugno 2022) Avrebbe costretto una donna conosciuta tempo prima ad avere rapporti sessuali e, dopo un paio di giorni di permanenza e di rapporti non consenzienti, avrebbe accompagnato la vittima davanti all'aeroporto "Papola Casale" di Brindisi e lì l'avrebbe lasciata alle prime luci dell'alba, nonostante le precarie condizioni fisiche e psicologiche. Agenti della Squadra Mobile della Questura della città pugliese, con i colleghi della Polizia di Frontiera, hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto e contestuale richiesta di applicazione di misure cautelari, emesso dai pubblici ministeri Antonio Negro e Livia Orlando nei confronti di Paul Haggis, 69 anni, regista canadese che in questi giorni soggiorna a Ostuni per il festival cinematografico "Allora FeSt". L'uomo deve rispondere dei reati di ... Leggi su iltempo (Di domenica 19 giugno 2022) Avrebbe costretto una donna conosciuta tempo prima ad avere rapporti sessuali e, dopo un paio di giorni di permanenza e di rapporti non consenzienti, avrebbe accompagnato la vittima davanti all'aeroporto "Papola Casale" di Brindisi e lì l'avrebbe lasciata alle prime luci dell'alba, nonostante le precarie condizioni fisiche e psicologiche. Agenti della Squadra Mobile della Questura della città pugliese, con i colleghi della Polizia di Frontiera, hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto e contestuale richiesta di applicazione di misure cautelari, emesso dai pubblici ministeri Antonio Negro e Livia Orlando nei confronti di Paul, 69 anni,che in questi giorni soggiorna aper il festival cinematografico "Allora FeSt". L'uomo deve rispondere dei reati di ...

