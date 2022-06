Guerra Russia-Ucraina, Stoltenberg (Nato): “La guerra potrebbe durare anni anni". Il governatore di Lugansk: “Ci prepariamo al peggio”. Zelensky: “Non cederemo il sud a nessuno” (Di domenica 19 giugno 2022) Il G7 chiarirà nel prossimo summit di fine giugno a Elmau che l'Ucraina può aspettarsi di ricevere il sostegno di cui ha bisogno «finché sarà necessario» Leggi su lastampa (Di domenica 19 giugno 2022) Il G7 chiarirà nel prossimo summit di fine giugno a Elmau che l'può aspettarsi di ricevere il sostegno di cui ha bisogno «finché sarà necessario»

Pubblicità

fattoquotidiano : LA GUERRA ALLE IDEE In Russia è vietato parlare di guerra In Italia è vietato parlare di pace L'evento del Fatto Q… - martaottaviani : Ieri a @Tg3Mondo ho parlato di #Russia #Ucraina e delle rispettive difficoltà di #Putin e #Zelensky quando questa g… - rulajebreal : Putin si considera l'erede di Pietro il Grande: “riconquistiamo territori storici” La Russia non ha confini, celebr… - aniramiznat : RT @ziobaffone: Siamo in guerra, ma il popolo italiano non ha mai voluto entrare in guerra con la Russia. Dovremo fare dei sacrifici. Noi… - tharros_nuraghe : @Giupdis @bordoni_russia E tutti gli idioti continentali non han gli attributi per mandarli al diavolo vadano pure… -