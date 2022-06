Guerra Russia-Ucraina, i comandanti del reggimento Azov in carcere a Mosca. Medvedev: “L’Ue potrebbe sparire prima che entri Kiev”. La Germania sostituisce il gas russo con il carbone (Di domenica 19 giugno 2022) Nato: «La Guerra può durare anni». Londra: «Prepararsi a combattere in Europa». Di Maio: «Putin ignora ogni richiesta di negoziato e continua a bombardare». Zelensky: «Non cederemo il sud» Leggi su lastampa (Di domenica 19 giugno 2022) Nato: «Lapuò durare anni». Londra: «Prepararsi a combattere in Europa». Di Maio: «Putin ignora ogni richiesta di negoziato e continua a bombardare». Zelensky: «Non cederemo il sud»

Pubblicità

fattoquotidiano : LA GUERRA ALLE IDEE In Russia è vietato parlare di guerra In Italia è vietato parlare di pace L'evento del Fatto Q… - martaottaviani : Ieri a @Tg3Mondo ho parlato di #Russia #Ucraina e delle rispettive difficoltà di #Putin e #Zelensky quando questa g… - rulajebreal : Putin si considera l'erede di Pietro il Grande: “riconquistiamo territori storici” La Russia non ha confini, celebr… - StefanoTolnay : RT @jacopo_iacoboni: 307,420 bambini sono stati deportati in Russia dall’inizio della guerra. Separare bambini dai genitori è, tecnicament… - JensWoelk : RT @jacopo_iacoboni: 307,420 bambini sono stati deportati in Russia dall’inizio della guerra. Separare bambini dai genitori è, tecnicament… -