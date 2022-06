Guerra Russia-Ucraina, i comandanti del reggimento Azov in carcere a Mosca. Medvedev: “L’Ue potrebbe sparire prima che entri Kiev”. La Germania sostituisce il gas russo con il carbone (Di domenica 19 giugno 2022) La Nato: «La Guerra può durare anni». Londra: «Prepararsi a combattere in Europa». Zelensky: «Non cederemo il Sud» Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 19 giugno 2022) La Nato: «Lapuò durare anni». Londra: «Prepararsi a combattere in Europa». Zelensky: «Non cederemo il Sud»

Pubblicità

fattoquotidiano : LA GUERRA ALLE IDEE In Russia è vietato parlare di guerra In Italia è vietato parlare di pace L'evento del Fatto Q… - ilfoglio_it : Questa sera alle 21 il Consiglio nazionale, secondo lo statuto M5s, non potrà espellere Di Maio, ma al massimo defe… - rulajebreal : Putin si considera l'erede di Pietro il Grande: “riconquistiamo territori storici” La Russia non ha confini, celebr… - MARTEMAN2 : RT @Killer86538963: @mariannaaprile Dire che non sono solo loro ma la maggioranza degli italiani - bordoni_russia : Gli strateghi del New York Times hanno individuato il punto chiave della guerra in Ucraina: è Toshkova, uno sputo d… -