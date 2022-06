GTWC Europe | Zandvoort Q2 | Raffaele Marciello domina la scena con Mercedes | 14ma piazza per l’Audi #46 di Valentino Rossi

(Di domenica 19 giugno 2022)non ha avuto rivali anella Q2 del terzo appuntamento del Fanatec GT World ChallengePowered by AWS Sprint Cup. Lo svizzero di(Akkodis #89) ha sfruttato al meglio una pista umida per mettere tutti in riga con cinque decimi di scarto sul resto dei rivali Secondo posto per il monegasco Vincent Abril, ex portacolori di AMG che attualmente milita con McLaren (JP Motosport #112). Dennis Marschall ( Attempto Racing #66/Audi) aprirà questo pomeriggio la seconda fila davanti al#32 di Dries Vanthoor (WRT), leader del campionato con il compagno Charles Weerts dopo quanto fatto ieri. Incredibile prestazione per Dean Macdonald (Garage #188), quinto con la propria McLaren ed automaticamente in pole-position per la speciale classifica riservata ...

motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (GTWC | Zandvoort: Gara 1 a Weerts-Vanthoor, peccato per Rossi) è stato pubblicato su… - AlessandroSala1 : RT @SalaStampRacing: ?? Il Recap di Gara 1 del #GTWorldChEu a Zandvoort sorride ad #Audi con @followWRT vittorie per Vanthoor e Weerts, #Mer… - It_Endurance : #GTWC #gtworldcheu #zandvoort - SalaStampRacing : ?? Il Recap di Gara 1 del #GTWorldChEu a Zandvoort sorride ad #Audi con @followWRT vittorie per Vanthoor e Weerts,… - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (GTWC | Zandvoort: Weerts-Pole per Gara 1, Rossi soffre ed è 20°) è stato pubblicato s… -

Dries Vanthoor/Charles Weerts (WRT 32) hanno vinto la race - 1 a Zandvoort per quanto riguarda il Fanatec GT World Challenge Powered by AWS Sprint Cup. Giornata perfetta per la compagine belga, che si avvicina in graduatoria alla Mercedes 89 di Akkodis ASP, in difficoltà oggi. Sul circuito francese di Zandvoort è tutto pronto per il quinto round stagionale del GT World Challenge 2022, terzo per quanto riguarda la Sprint Cup. In Gara - 1 partirà in pole Charles Weerts davanti a Simon Gachet. Quarta l'Audi #12 di Luca Ghiotto (Tresor by Car Collection).