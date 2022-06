GP di Montreal | diretta | safety-car | Verstappen-Sainz vicinissimi | Leclerc settimo

Pubblicità

SkySportF1 : ? Il comunicato FIA sui cambi dei componenti per Leclerc e Sainz ? - SkySportF1 : ?? Super Max conquista le qualifiche del Canada ?? Grandissimo ritorno in prima fila: FERNANDO ALONSO ? I risultati… - SkySportF1 : ?? SUPER RIMONTA DI LECLERC ?? Il monegasco da 19° a 6° (32/70) LIVE ? - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica dopo l'ingresso della Safety Car al giro 51/70 del #CanadianGP Segui la nostra cronaca min… - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica dopo l'ingresso della Safety Car al giro 51/70 del #CanadianGP Segui la nostra cronaca min… -

Con le gomme hard Bottas Perez Norris Stroll e Leclerc, tutti gli altri con le medie Non piove ae questa è una buona notizia per il leader del campionato Max Verstappen che scatterà dalla ...di Stefano Belli}FORMULA 1: RISCOSSA DELLA FERRARI Domenica nel segno dellaFormula 1 da, dove si corre il Gran Premio del Canada 2022 sul circuito che ospita il nono ...Si corre a Montreal, è la nona prova del Mondiale 2022. Verstappen in testa davanti a Sainz, che guadagna terreno, e Hamilton. Leclerc in rimonta dalle retrovie e a caccia di punti importanti per ...15° giro - Verstappen ha raggiunto Alonso, lottano per la seconda posizione Leclerc ora deve vedersela con Bottas e Albon 13° giro - Leclerc scavalca Norris per il 12esimo posto 12° giro - Sainz ...