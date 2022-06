GP Canada, come cambia la classifica Costruttori dopo Montreal (Di domenica 19 giugno 2022) Ferrari ha mancato la vittoria nel GP del Canada , ma la Scuderia di Maranello ha comunque concluso il week end canadese rosicchiando qualche lunghezza a Red Bull : 29 i punti conquistati da Sainz e ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di domenica 19 giugno 2022) Ferrari ha mancato la vittoria nel GP del, ma la Scuderia di Maranello ha comunque concluso il week end canadese rosicchiando qualche lunghezza a Red Bull : 29 i punti conquistati da Sainz e ...

Pubblicità

LaStampa : F1, Gp Canada: Verstappen in pole, Leclerc in ultima fila: “Darò tutto come sempre” - VolaCharles : RT @dreaminhogvarts: Mentalmente sfinita per la sfiga di Leclerc degli ultimi mesi io che le gare le guardo dal divano di casa non so veram… - xDREW94x : Aiuto una fan straniera non ci sta con la testa.. ha detto che 'back where you belong' è rude perché è come se dice… - Mterryf1 : Tsunoda come Trulli nel 2007 sempre in Canada Anche lui con gomme fredde sbagliò e andò dritto in uscita dal box - steferrari85 : @Swaffle_7 Concordo con tutto quello che hai scritto, grande stima per te, Ferrarista e Juventino. ?? Rode da matti… -