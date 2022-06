GP Canada, come cambia la classifica Costruttori dopo Montreal (Di domenica 19 giugno 2022) Ferrari ha mancato la vittoria nel GP del Canada , ma la Scuderia di Maranello ha comunque concluso il week end canadese rosicchiando qualche lunghezza a Red Bull : 29 i punti conquistati da Sainz e ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di domenica 19 giugno 2022) Ferrari ha mancato la vittoria nel GP del, ma la Scuderia di Maranello ha comunque concluso il week end canadese rosicchiando qualche lunghezza a Red Bull : 29 i punti conquistati da Sainz e ...

Pubblicità

SamueleEsse : @_chivvesencula @dalbertocarlos_ @SpinaFan In Canada avevamo lo stesso passo gara ma loro guadagnavano in rettiline… - PicoPaperopoli : ?? #21Giugno 1957 – Canada: Ellen Louks Fairclough presta giuramento come primo ministro del Canada. Prima donna a r… - MTrading_Italia : Il Canada rivelerà i suoi dati mensili sull'IPC mercoledì, mentre il Regno Unito rivelerà i suoi dati annuali sull'… - SamueleEsse : @_chivvesencula @dalbertocarlos_ @SpinaFan Abbastanza vantaggio * vuol dire che la tua macchina non è più veloce, q… - bedel1945 : RT @radioitaliacina: La seconda fase dei negoziati dell'#ONU sui nuovi obiettivi mondiali di conservazione della #biodiversità fino al 2030… -