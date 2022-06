Governo, risoluzione sulla guerra e il cortocircuito grillino sull’invio di armi (Di domenica 19 giugno 2022) Roma, 19 giu – Il cortocircuito grillino, l’ennesimo, si palesa questa volta nella risoluzione che il Governo sta approvando per le mosse di Palazzo Chigi nel contesto – purtroppo anche futuro – della guerra in Ucraina. cortocircuito grillino: armi no, ma anche sì È molto suggestiva – ancorché triste – la posizione del Movimento 5 Stelle nel merito. Da un lato, la formazione politica è nel Governo. E lì dentro, non si permette di emettere neanche una sillaba contro l’invio di armi in Ucraina. Dall’altro, da esponenti esterni all’esecutivo (ma in fondo in teoria poco rilevanti, tipo il presidente Giuseppe Conte, e ovviamente stiamo scherzando) si urla all’indignazione per le armi stesse da almeno un ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 19 giugno 2022) Roma, 19 giu – Il, l’ennesimo, si palesa questa volta nellache ilsta approvando per le mosse di Palazzo Chigi nel contesto – purtroppo anche futuro – dellain Ucraina.no, ma anche sì È molto suggestiva – ancorché triste – la posizione del Movimento 5 Stelle nel merito. Da un lato, la formazione politica è nel. E lì dentro, non si permette di emettere neanche una sillaba contro l’invio diin Ucraina. Dall’altro, da esponenti esterni all’esecutivo (ma in fondo in teoria poco rilevanti, tipo il presidente Giuseppe Conte, e ovviamente stiamo scherzando) si urla all’indignazione per lestesse da almeno un ...

