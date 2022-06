Gol e fantasia | ecco il nuovo obiettivo della Juventus per il centrocampo

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 19 giugno 2022) Un centrocampista che porti gol e assist;l’con la società che sembra aver individuato il giocatore perfetto. Uno dei principali problemi avuti dallanel corsopassata stagione è stato, senza alcun dubbio, il. Pochi i gol arrivati da un reparto che ha deluso le aspettative e su cui la società bianconera è intenzionata ad intervenire in maniera piuttosto decisa. L’intenzione sembra essere quella di portare un paio di giocatori in grado di alzare il livello qualitativorosa a disposizione di Allegri; se inizialmente si pensava all’idea di inserire nel motore bianconero un regista e una mezzala, ora non è da escludere che la società possa optare per due mezzali dando, di conseguenza, un’altra ...