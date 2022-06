Gli affari d’oro di Mendes: con le cessioni di Vieira e Vitinha guadagna 13,5 milioni (Di domenica 19 giugno 2022) Comincia bene l’estate di Jorge Mendes il re dei procuratori. Come scrive So Foot, ogni volta che suona il telefonino è una commissione che arriva. Il giornale francese scrive delle cessioni di due giocatori del Porto: Fábio Vieira all’Arsenal (40 milioni di euro) e la probabile partenza di Vitinha al Psg (40 milioni di euro) porteranno nelle casse dell’agenzia GestiFute 13,5 milioni di euro. Il quotidiano portoghese A Bola scrive che Mendes riceve una commissione del 50% per gli importi superiori ai 30 milioni di euro. Poiché Vieira è stato venduto per 40 milioni, Mendes riceverà cinque milioni di euro che è la metà dei dieci milioni di euro sopra la ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 19 giugno 2022) Comincia bene l’estate di Jorgeil re dei procuratori. Come scrive So Foot, ogni volta che suona il telefonino è una commissione che arriva. Il giornale francese scrive delledi due giocatori del Porto: Fábioall’Arsenal (40di euro) e la probabile partenza dial Psg (40di euro) porteranno nelle casse dell’agenzia GestiFute 13,5di euro. Il quotidiano portoghese A Bola scrive chericeve una commissione del 50% per gli importi superiori ai 30di euro. Poichéè stato venduto per 40riceverà cinquedi euro che è la metà dei diecidi euro sopra la ...

