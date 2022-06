Giulia Stabile cambia lavoro? Il nuovo ruolo spiazza i fan (Di domenica 19 giugno 2022) Giulia Stabile è pronta a vivere una nuova esperienza, questa volta è stata scelta in un ruolo molto diverso da come siamo stati abituati a vederla in questi mesi. Ecco che cosa farà. Non è stata solo una delle allieve, ma è stata la vincitrice di Amici. È proprio l’esperienza nel talent show di Canale 5 che le ha dato una grande notorietà e l’ha portata ad essere non solo una delle ragazze più amate nel programma, ma uno dei personaggi più seguiti e sostenuti. Nell’arco di questi mesi ha preso parte a diversi programmi, ma adesso per lei è arrivato il tempo di cimentarsi in un qualcosa di nuovo. Giulia Stabile è uno di quei personaggi tv che riesce a mettere d’accordo più di una generazione. In grado di accumunare sia gli appassionati della danza, visto il suo ... Leggi su chenews (Di domenica 19 giugno 2022)è pronta a vivere una nuova esperienza, questa volta è stata scelta in unmolto diverso da come siamo stati abituati a vederla in questi mesi. Ecco che cosa farà. Non è stata solo una delle allieve, ma è stata la vincitrice di Amici. È proprio l’esperienza nel talent show di Canale 5 che le ha dato una grande notorietà e l’ha portata ad essere non solo una delle ragazze più amate nel programma, ma uno dei personaggi più seguiti e sostenuti. Nell’arco di questi mesi ha preso parte a diversi programmi, ma adesso per lei è arrivato il tempo di cimentarsi in un qualcosa diè uno di quei personaggi tv che riesce a mettere d’accordo più di una generazione. In grado di accumunare sia gli appassionati della danza, visto il suo ...

Pubblicità

WittyTV : Oggi è uscito “Non siamo soli” il primo EP di Alex e la nostra Giulia non si è fatta mancare l’occasione di intervi… - mrscsra : RT @GiuGiuSanto: Questa sponsorizzazione mai superata di Giulia Stabile su TILT?? - mariann60059306 : RT @Ales_980: io ancora non ho superato la fluidità del movimento di Giulia Stabile ???? - ____M_A_N_U____ : RT @GiuGiuLolaLove: GIULIA LOLA STABILE ???????? ragazza dai molteplici talenti … ICONA ?????? #Amemici20 - Ales_980 : io ancora non ho superato la fluidità del movimento di Giulia Stabile ???? -