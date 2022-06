Giulia Lisioli, l’ex di Blanco confessa: “Dopo la rottura sono finita in ospedale” (Di domenica 19 giugno 2022) Ormai è ufficiale. Il cuore di Blanco appartiene a un’altra persona. La storia con la ragazza di ‘Notti in bianco’ non è più la sua metà. A ‘prendere il suo posto’ Martina Valdes, una delle ballerine del Mamacita. Tante le loro storie insieme e Dopo tante polemiche, ecco che Giulia, l’ex, racconta la sua versione. Le dichiarazioni di Giulia, ex di Blanco “Questo non è un periodo facile. Avevo anche pensato di chiudere i social per un po’ di tempo. Però poi ho capito che nella vita dobbiamo andare avanti. Blanco non mi ha tradita, mettiamolo in chiaro. Eravamo appena lasciati. È andata com’è andata. Ci tengo tantissimo a lui, Dopo questa diretta non ne parlerò più”. Queste le sue prime parole Dopo un mese dalla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 19 giugno 2022) Ormai è ufficiale. Il cuore diappartiene a un’altra persona. La storia con la ragazza di ‘Notti in bianco’ non è più la sua metà. A ‘prendere il suo posto’ Martina Valdes, una delle ballerine del Mamacita. Tante le loro storie insieme etante polemiche, ecco che, racconta la sua versione. Le dichiarazioni di, ex di“Questo non è un periodo facile. Avevo anche pensato di chiudere i social per un po’ di tempo. Però poi ho capito che nella vita dobbiamo andare avanti.non mi ha tradita, mettiamolo in chiaro. Eravamo appena lasciati. È andata com’è andata. Ci tengo tantissimo a lui,questa diretta non ne parlerò più”. Queste le sue prime paroleun mese dalla ...

Pubblicità

CorriereCitta : Giulia Lisioli, l’ex di Blanco confessa: “Dopo la rottura sono finita in ospedale” - RadioDueLaghi : Un tradimento che fa male, Giulia Lisioli, ex fidanzata di Blanco, ha parlato apertamente degli ultimi mesi vissuti… - francobus100 : Blanco, l'ex fidanzata Giulia Lisioli racconta il tradimento del cantante: «Sono finita in ospedale con attacchi di… - occhio_notizie : L'ex di Blanco sul tradimento subìto: ''L'ho scoperto con un video, ho dovuto prendere ansiolitici'' #blanco… - ParliamoDiNews : Blanco, parla l`ex fidanzata Giulia Lisioli: “Dopo aver scoperto il suo tradimento sono finita in ospedale` #Blanco… -